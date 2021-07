Una vita anticipazioni prima serata: Camino e Ildefonso si sposeranno?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda oggi, sabato 31 luglio 2021 in prima serata? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci raccontano tutto quello che vedremo questa sera. In onda su Rete 4 la seconda parte dell’episodio 1218 di Acacias 38 e poi un episodio intero, il numero 1219. Come avrete visto, Mendez ha messo la pulce nell’orecchio a Felipe e gli ha fatto capire che Genoveva aveva un movente valido per uccidere Marcia e che non è quindi da escludere che sia stata lei a farlo…Intanto Bellita parla delle sue pene d’amore con le vicine…

Ma vediamo quello che accadrà oggi in prime time su Rete 4 ( vi ricordiamo che poi domani e lunedì su Canale 5 andranno in onda le repliche degli episodi visti in prima serata).

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 agosto 2021

Julio chiede a scusa a Cinta per tutto quello che sta succedendo con i suoi genitori. La ragazza gli fa giustamente notare che lui non ha nulla a che fare con i problemi della coppia e gli dice di stare sereno. Tra loro le cose non cambieranno, lei è felice di sapere che ha un fratello a cui volere bene. Le signore di Acacis 38 sembrano schierarsi dalla parte di Genoveva e non riescono a credere che Felipe abbia intenzione di partire per Cuba lasciando sua moglie da sola.

Mendez dice a Felipe che fra i sospettati per la morte di Marcia c’è anche Genoveva. Di conseguenza, l’Alvarez-Hermoso perde il controllo e vuole assolutamente sapere dalla Salmeron dove lei fosse durante il pomeriggio in cui è morta Marcia.

La domestica Laura aveva riferito a Felipe che Santiago si era visto con Genoveva il giorno prima dell’omicidio di Marcia: anche in questo caso, Felipe pretende una spiegazione dalla moglie. La donna stenta a credere che Felipe le stia muovendo queste accuse e cerca di rispondere ma Felipe si infuria e la invita a smettere di raccontare menzogne. Carmen parla di quello che è successo con Lolita e Fabiana e gli dice che la ragazza ha scelto la domestica come madrina del piccolo e che crede che abbia fatto bene. Lolita ascolta questa conversazione e si rende conto che forse Carmen sta soffrendo per la scelta. Felipe parla di tutto quello che sta succedendo con Liberto e gli confida tutti i suoi sospetti.

Intanto Bellita sembra aver deciso di perdonare Josè… Faranno finalmente pace anche in vista del matrimonio di Cinta?Bellita si convince finalmente della buona fede di Julio e, proprio quando il giovane si appresta a lasciare Acacias, ne impedisce la partenza e si riconcilia con Josè Miguel, con tanto di bacio plateale. Felicia decide di organizzare una festa di fidanzamento per annunciare l’unione tra Camino e Ildefonso. Mendez va a parlare con Cesario e gli chiede per l’ennesima volta quello che ha visto quando Marcia è morta. Ma Cesario ribadisce: ha visto una donna con un velo, non può accusare nessuno, non sarebbe giusto. Mendez però incalza e alla fine Cesario sembra cedere…Il commissario va quindi a casa di Genoveva per farle nuovamente delle accuse molto pesanti. La donna continua a negare tutto.

Ildefonso fa un bellissimo discorso in occasione del suo fidanzamento con Camino e parla di quanto sia felice nell’essere il suo promesso sposo: non vede l’ora di sposarla…