Beautiful anticipazioni: Steffy torna a casa, Sally che fine farà?

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Avrete visto che Sally sembra essersi pentita di quello che ha fatto ma in realtà la ragazza cerca solo un modo per non vedersela con Wyatt e magari per non essere chiusa in una qualche struttura per malattie mentali. Dopo quello che ha fatto sarebbe il minimo. Ma che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 3 agosto 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà? Ve lo raccontiamo nelle nostre anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful ci aspetta domani come sempre alle 13,40 e a seguire una nuova puntata di Una vita.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 agosto 2021

Per Steffy è arrivato il momento di tornare a casa. Anche se dovrà fare un po’ di riabilitazione, può comunque lasciare l’ospedale e rivedere finalmente la piccola Kelly. Liam e Hope decidono di organizzare una piccola festicciola, una bella accoglienza per Steffy che non si aspetta questa sorpresa per il suo rientro a casa. Tra l’altro da non perdere il nuovo feeling che è appena nato tra il dottore che ha curato Steffy e la bella stilista. Nelle prossime puntate infatti vedremo cosa succederà tra loro…

Sally continua a implorare il perdono di Wyatt ma il giovane Spencer non sembra avere nessuna intenzione di farlo…Cosa succederà quindi alla Spectra dopo tutte le menzogne che ha raccontato? Non ci resta che vedere le prossime puntate di Beautiful per scoprirlo. Appuntamento come sempre a domani, ore 13,40 su Canale 5 con un nuovo imperdibile episodio della soap americana come sempre amatissima dal pubblico.