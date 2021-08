Beautiful anticipazioni: tutta la verità su Sally, Katie sconvolta

Katie non si aspetterebbe mai di scoprire quello che Flo e Wyatt le stanno per raccontare ma è arrivato il momento di dire tutta la verità anche se la Logan di certo resterà male per quello che ascolterà. Ne parliamo nelle nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 5 agosto 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo quella che sarà la reazione di Katie di fronte alle parole di Flo. La Logan è stata la prima persona a essere manipolata da Sally che ha scelto di farsi trovare in ospedale proprio nel momento in cui ben sapeva che ci sarebbe stata la moglie di Bill per i controlli. Sapeva che lei avrebbe poi raccontato tutto a Wyatt e che le avrebbe facilitato il lavoro. Il suo piano doveva essere perfetto, peccato che Flo si è resa conto che c’erano troppe cose che non andavano bene. E adesso è arrivato il momento di dire tutto a Katie.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 agosto 2021

Alla fine Wyatt e Flo sono costretti a raccontare a Katie quello che è successo con Sally. Dovranno dire piano piano a tutti che la ragazza ha inventato la malattia e tutta la storia che ha raccontato in queste ultime settimane. Immaginiamo che la reazione di Katie sarà molto forte, deciderà di affrontare la ragazza o in qualche modo penserà di perdonare Sally per aver manipolato anche lei? Mentre a casa di Steffy si prepara una mini festicciola di accoglienza, con Liam e Hope impegnatissimi, Brooke ripensa a quello che è successo con Ridge nell’ultimo periodo e non ha dubbi: farà di tutto per riavere suo marito. Sa che è la sola persona che ama e che non può rinunciare per nulla al mondo a questa relazione.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 5 agosto 2021, come sempre alle 13,40 su Canale . A seguire un nuovo episodio di Una vita.