Beautiful anticipazioni: tra Steffy e il dottor Finnegan cosa succederà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda venerdì 6 agosto 2021? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Come sempre i colpi di scena non mancheranno e per le puntate in onda nel mese di agosto vi invitiamo a non perdere di vista la story line che vedrà Steffy e il dottor Finnegan protagonisti. Si sono appena conosciuti ma tra di loro potrebbe succedere davvero di tutto. Inoltre questa storia porterà a un epilogo davvero inaspettato che riguarda la madre del bel dottore, una vecchia conoscenza dei fan di Beautiful. Ma è ancora davvero troppo presto per parlarvi di questo…Torniamo quindi alle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 6 agosto 2021, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 agosto 2021

Steffy è tornata a casa accolta dall’affetto di Hope e Liam che hanno cercato di organizzare una piccola festa di benvenuto per lei. La ragazza però sembra parecchio scombussolata. Inaspettatamente poche ore dopo riceve la visita del dottor Finnegan che si presenta a casa sua.

Dopo aver saputo quello che è successo con Sally, Shauna decide di tornare a Los Angeles per stare vicina a sua figlia. Flo è turbata per quello che è accaduto nelle ultime settimane e lei e Wyatt ancora devono rendersi conto di quello che Sally ha progettato alle loro spalle. Stentano ancora a credere che sia accaduto davvero.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5. La soap americana per il momento non si ferma e continua ancora a farci compagnia! E dopo Beautiful non perdere una nuova puntata di Una vita, presto ci sarà da festeggiare con due matrimoni ad Acacias 38!