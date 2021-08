Una vita anticipazioni: Cesario in carcere, accuserà Genoveva?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 6 agosto 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5. Siamo giunti all’episodio 1222 di Acacias 38, domani vedremo proprio la prima parte di questo episodio. Avrete capito che Felipe ha intenzione di scoprire in che modo Genoveva è coinvolta nell’omicidio di Marcia. Ormai non ha più dubbi e anche se la donna continua a negarlo, non le crede e sa che ha fatto qualcosa. Non immagina che in realtà Genoveva sia proprio l’autrice materiale di questo omicidio, Mendez invece ne è convinto ogni giorno di più e vuole fare di tutto per dimostrarlo, arrivando finalmente all’arresto della donna…Lo farà? Mendez è pronto a tutto e anche per questo arresta Cesario…Ha bisogno che l’uomo si convinca a dire di aver visto Genoveva il giorno in cui Marcia è morta. Scopriamo i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 6 agosto 2021

Viene celebrato il battesimo di Moncho e Ramon ringrazia pubblicamente Fabiana e Jacinto. I Pasamar vengono invitati da Ildefonso a teatro; quando Felicia ed Emilio stanno per uscire dal ristorante, entra un cliente inaspettato: un certo Marcos Bacigalupe. Felicia si mostra contenta di aver ritrovato il suo vecchio amico Marcos ed è lusingata da tutti i complimenti che riceve ma, quando lui le comunica la propria intenzione di stabilirsi ad Acacias, la donna pare a disagio. Cinta passa molto tempo insieme a Julio e ne tesse continuamente le lodi, facendo involontariamente ingelosire Emilio. Ildefonso patisce sempre di più la freddezza di Camino.

Nonostante l’arresto, Cesario continua a ribadire la sua posizione. Non può accusare Genoveva, non l’ha vista in faccia e non può dire che è stata lei a uccidere Marcia anche se somigliava moltissimo alla donna vestita di nero che ha visto. Cosa succederà quindi adesso? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprirlo.