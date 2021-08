Una vita anticipazioni: dopo l’arresto di Cesario toccherà a Genoveva?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 7 agosto 2021? Si torna in onda al sabato con la seconda parte dell’episodio 1222 di Acacias 38 e tante cose da scoprire. Cesario è in carcere braccato da Mendez. Ovviamente il commissario sa bene che l’uomo non ha nulla a che fare con la morte di Marcia ma vuole che il guardiano accusi Genoveva. Al momento Cesario non se la sente di farlo e ribadisce il suo punto di vista: non può accusare la moglie di Felipe, non l’ha vista in faccia, ha visto solo una persona vestita di nero con un velo che poteva essere lei. A Mendez però questo non basta. Intanto ad Acacias 38 fervono i preparativi per il matrimonio di Cinta ed Emilio e per il matrimonio di Camino e Ildefonso. Ma se la figlia di Bellita non vede l’ora di diventare la moglie di Emilio, non si può dire lo stesso di Camino che è totalmente apatica in vista di questo evento che cambierà la sua vita.

Non ci resta che scoprire che cosa succederà domani, con le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 7 agosto 2021

Cinta si rende conto che Camino non è molto entusiasta in vista delle sue nozze e ne parla con Emilio. Loro però possono fare davvero ben poco…Felicia invece fa finta di nulla e pensa che alla fine sua figlia si adeguerà a questa nuova situazione. Presenta quindi a Camino il suo vecchio amico, l’uomo che sembra aver ritrovato per caso…

Lolita e Carmen, stanche dell’atteggiamento maschilista dei mariti, con uno stratagemma convincono Antonito ad accettare il compito di occuparsi di Moncho. Cesareo, che continua a proclamarsi innocente, rivela a Mendez che secondo lui nemmeno Santiago è l’artefice dell’omicidio, teoria che il commissario sembra disposto a prendere in considerazione; Liberto, intanto, informa Felipe dell’arresto del guardiano e l’avvocato accetta di assumerne la difesa. Felipe stenta a credere che sia successo ma non sa quale sia il piano di Mendez…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani. Vi ricordiamo che la soap torna poi anche in prima serata su Rete 4.