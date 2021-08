Una vita anticipazioni prima serata: è caccia all’assassino di Marcia, come finirà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta oggi, 7 agosto 2021 in prima serata? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama di questi episodi in onda in prime time su Rete 4. Vedremo tutto l’episodio 1123 di Acacias 38 e probabilmente anche parte dell’episodio 1124 della soap spagnola. Sembra essere vicino l’arresto di Genoveva: il commissario Mendez ha messo insieme tutte le prove per dimostrare la sua colpevolezza. Ce la farà ad arrivare fino in fondo? Intanto fervono i preparativi per le nozze di Camino e di Cinta ma le due ragazze affrontano in modo totalmente diverso questo momento.

Una vita anticipazioni prima serata 7 agosto 2021: ecco la trama

Felipe e Mendez continuano a parlare di quello che è successo a Marcia e si aspettano di trovare il prima possibile l’assassino della brasiliana.

Cesareo modifica la sua versione dei fatti e afferma davanti a Felipe che non crede che Santiago abbia ucciso Marcia. Velasco riferisce a Genoveva che il caso per l’omicidio di Ursula è stato archiviato. Emilio dice a Felicia che Ildefonso teme che Camino sia innamorata di un altro; il giovane Pasamar è riuscito a tranquillizzare il marchesino, ma Felicia teme che si venga a sapere la verità. Le vicine si accorgono del pessimo umore di Camino alla riunione in casa Dominguez.

Cinta e Bellita sono preoccupate perché Arantxa non ha ancora risposto all’invito alle nozze. Laura va a trovare in una clinica una ragazza di nome Lorenza. Lolita lascia Antonito da solo con Moncho per la prima volta. Rosina rifila la spilla-amuleto a Josè Miguel promettendogli che risolverà i suoi problemi alle gambe. Felicia trova un misterioso biglietto di Camino. Emilio continua a non gradire il rapporto che c’è tra Julio e Cinta. Ma è difficile capire perchè è geloso del fratello della sua futura moglie…Felipe parlando con Laura cerca di capire che cosa si sono detti lei e Santiago dopo la morte di Marcia e scopre qualcosa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda oggi, 7 agosto 2021 in prima serata su Rete 4.