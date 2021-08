Beautiful anticipazioni: Steffy soffre molto, che cosa le succederà?

Che cosa vedremo nelle prossime puntate di Beautiful? Iniziamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 9 agosto 2021. Come avrete visto, l’incidente di Steffy ha delle conseguenze. la ragazza infatti ha spiegato a Thomas che non ricorda molte cose ed è preoccupata. Al momento il giovane stilista sembra essere il solo a rendersi conto che sua sorella sta soffrendo moltissimo mentre gli altri credono che sia tutto sotto controllo ma non è proprio così…In questo momento molto complicato per Steffy, la ragazza si avvicinerà parecchio al dottor Finnegan e prenderà il via una story line parecchio singolare che ci porterà a un clamoroso colpo di scena davvero inaspettato…

E adesso non ci resta che scoprire la trama della puntata di Beautiful di domani, 9 agosto 2021, ecco le ultime news e le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 agosto 2021

E alla fine nonostante il suo pensiero corra spesso a Shauna, Ridge ha deciso di perdonare Brooke. La Logan, ancora una volta, ha convinto Ridge parlandogli del grande amore che li lega, un sentimento che non si può cancellare. I due quindi sono tornati da poco insieme ma Brooke dovrebbe assentarsi per qualche giorno. Donna, che si rende conto di quanto sia delicata la situazione, sconsiglia a sua sorella di farlo e le dice di rimandare. Sarà il consiglio giusto visto che anche Shauna da poco giorni è tornata a Los Angeles e la sua presenza potrebbe cambiare le cose?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli. Intanto appuntamento a domani, ore 13,40 con una nuova puntata della soap di Canale 5 da non perdere. Vi ricordiamo che dopo Beautiful ci aspettano come sempre Una vita, The Brave and The Beautiful e poi anche Love is in the air.