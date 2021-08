Una vita anticipazioni prossime puntate: Genoveva andrà in carcere?

E’ una delle domande che il pubblico di Canale 5 e quello di Rete 4 si stanno facendo ormai da settimane, dopo che Marcia è stata uccisa. Genoveva pagherà per quello che ha fatto? Andrà in carcere per la morte della bella brasiliana? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano quello che succederà nelle prossime puntate di Una vita, per cui se non volete conoscere altri dettagli sui nuovi episodi in onda in estate, non continuate a leggere. Nelle nostre anticipazioni infatti vi raccontiamo quello che accadrà a Genoveva e quelle che sono le anticipazioni per le prossime puntate della soap spagnola. Al momento in carcere con pesanti accuse c’è finito Cesario che, come ben sappiamo, non ha nulla a che fare con la morte di Marcia. E dopo? Che succederà?

Una vita anticipazioni prossime puntate: Genoveva alla fine andrà in carcere?

Manca poco all’arresto di Marcia in realtà. Come abbiamo visto infatti Laura ha delle informazioni molto preziose che riguardano il pugnale con il quale la brasiliana è stata uccisa. E’ un oggetto che lega in qualche modo Genoveva a Santiago e che permetterà a Mendez di formulare le giuste accuse per far finire Genoveva in carcere. Giustizia è fatta? Come potrete immaginare siamo solo all’inizio di una nuova story line più che intricata.

Una volta che ha scoperto di esser stata incastrata, Genoveva chiamerà subito Velasco, l’avvocato che è stato sin dall’inizio di questa storia in combutta con lei, per farsi scarcerare. L’avvocato riuscirà a dimostrare che Genoveva non andrà da nessuna parte in attesa del processo, visto che è incinta e si è sposata da poco. Per cui la donna alla fine passerà solo un paio di giorni in carcere.

Una decisione che Felipe troverà ovviamente ingiusta e nel corso del primo incontro con Genoveva le dirà che non crede a una sola delle sue parole e che adesso sa che è stata lei a uccidere prima Ursula e poi Marcia. La donna proverà a impietosire Felipe, ricordandogli che aspettano un bambino ma l’avvocato è pronto a crescere il piccolo da solo senza bisogno di sua moglie. Tra i due nascerà una discussione al termine della quale per una svista, Felipe spingerà Genoveva che, cadendo a terra, perderà i sensi…

E non vi diciamo altro, continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli su questa storia.