Una vita anticipazioni: Camino è scappata, salta il matrimonio?

Felicia è davvero molto amareggiata per quello che è successo con Camino e non sa che cosa pensare: sua figlia si è allontanata da Acacias 38 solo per qualche giorno, vista l’ansia per il matrimonio, oppure ha deciso di lasciare per sempre la sua famiglia senza sposare Ildefonso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 10 agosto 2021. Come avrete visto tra Felipe e Genoveva è iniziata una vera e propria guerra ma, mentre la signora è sempre più sola, l’avvocato ha dalla sua parte anche Laura che sta fornendo informazioni molto utili per le indagini e per la ricerca del vero assassino di Marcia. Come andrà a finire? Domani in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1125 di Acacias 38 e come sempre per voi, arrivano le nostre anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 agosto 2021

Laura rivela a Felipe che, durante la visita di Santiago a Genoveva, i due avevano litigato contendendosi un oggetto. La domestica non sa bene di cosa si tratta ma potrebbe persino essere l’arma del delitto, l’arma usata per uccidere Marcia. Genoveva chiede a Laura referenze da parte della famiglia dove ha servito in precedenza, inizia infatti ad avere dei sospetti e fa bene a quanto pare. Felicia dice a Emilio che Camino se n’è andata e che non sa se tornerà. Il biglietto della ragazza lascia i suoi familiari nello sconforto.

Ildefonso chiede spiegazioni riguardo all’assenza della fidanzata e Felicia si inventa che Camino è entrata in un convento per qualche giorno, per riflettere sui propri sentimenti. Julio è preoccupato perché non ha un abito per le nozze ma, proprio quando sta per decidere di rinunciare a fare da testimone agli sposi, Bellita gliene regala uno.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 10 agosto 2021, appuntamento come sempre alle 14,10 con una nuova puntata da non perdere della soap spagnola.