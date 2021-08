Beautiful anticipazioni: Ridge e Shauna sposi a Las Vegas, come reagirà Brooke?

Niente pausa di Ferragosto quest’anno per le soap di Canale 5 che continueranno ad andare in onda anche nei giorni di festa! Niente pausa neppure domenica per cui torneremo per tutta la settimana con le nostre anticipazioni. Cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful in onda domani, 12 agosto 2021? Ve lo raccontiamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano quello che sta per accadere ( preparatevi perchè ne vedremo davvero delle belle). Ridge aveva pensato negli ultimi giorni a Shauna, non riusciva a dimenticare le ore trascorse al suo fianco. Ma a quanto pare aveva dimenticato un dettaglio fondamentale: si sono sposati a Las Vegas, una notizia che lascerà lo stilista senza parole. Proprio così perchè adesso Shauna è sua moglie!

Beautiful anticipazioni: la trama d domani 12 agosto 2021

Quando Shauna è tornata a Los Angeles nessuno si aspettava che avesse delle notizie così sorprendenti. E invece Shauna ha raccontato cose che Ridge a quanto pare ha messo nel dimenticatoio. Di che cosa si tratta? I due si sono sposati a Las Vegas. E la cosa pazzesca è che questo matrimonio è valido perchè in quel momento Ridge aveva firmato le carte del divorzio con Brooke per cui non era più legato alla Logan. Questo significa che adesso lui e Shauna sono marito e moglie. La cosa pazzesca è che Ridge non ricorda praticamente nulla di quello che è successo e nulla di questo matrimonio! E adesso ovviamente questa notizia va data anche a Brooke, come la prenderà?

Nel frattempo Steffy continua a stare male e senza che nessuno se ne renda conto, fa un uso non appropriato dei farmaci che le sono stati dati per il dolore.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 12 agosto 2021 come sempre su Canale 5 alle 13,40. A seguire una nuova puntata di Una vita.