Una vita anticipazioni: Camino e Ildefonso si sposeranno? I dubbi

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita, pronti a scoprire quello che succederà nelle prossime puntate della soap spagnola? Dovrebbero celebrarsi due matrimoni nelle prossime puntate di Una vita, si faranno? E che ne sarà di Genoveva? Non ci resta che scoprirlo iniziando con la trama della puntata di Una vita di domani, 12 agosto 2021. In onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1126 di Acacias 38 con il faccia a faccia tra Camino e Ildefonso. Il ragazzo è stato molto paziente fino a questo punto ma vuole che la sua promessa sposa sia sincera con lui e non ha affato gradito la deciso di lasciarlo a poche ore dalle nozze. Ora Camino è tornata e gli deve delle spiegazioni, i due si chiariranno? E che ne sarà di Genoveva che ormai è a un passo dall’arresto? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 12 agosto 2021

Antonito ammette davanti a Lolita che accudire un neonato è un lavoro durissimo e che dovrebbe essere retribuito. Fabiana e Marcelina portano il bouquet di nozze in regalo a Cinta e un omaggio canoro per Bellita. Camino prova a spiegare al suo promesso sposo quello che è successo e sembra essere pronta per il matrimonio anche se è evidente che non lo potrà mai amare come ha amato Maite. Il giovane comunque la perdona ma le chiede di essere sempre sincera: non ci dovranno essere più segreti tra loro. Camino accetta e gli chiede un bacio per suggellare questa promessa. Cesareo viene accolto con grande affetto dai residenti di Acacias. L’uomo rivela i motivi per i quali è stato portato in carcere lasciando tutti i suoi amici senza parole…

Anche Camino incontra Cesario e lo invita al suo matrimonio, felice di sapere che è stato scarcerato per qualcosa che di certo non aveva commesso. Felicia sa bene che sua figlia è ancora legata a Maite e se ne rende sempre più conto vedendo come Camino si commuova ascoltando la musica di un carillon…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 12 agosto 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap non si ferma neppure a Ferragosto, per cui continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni per essere sempre più che informati!