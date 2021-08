Beautiful anticipazioni: batosta in arrivo per Brooke

Ridge ha rimosso tutto, è davvero possibile che lui e Shauna si siano sposati e che non ricordi assolutamente nulla? Una vicenda molto molto strana nella quale sembrerebbe esserci lo zampino di Quinn che vuole a tutti i costi distruggere il matrimonio tra Ridge e Brooke e probabilmente anche questa mossa sarà azzeccata. Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 13 agosto 2021. Nella prossima puntata di Beautiful vedremo che cosa farà Ridge…Dovrà dire in qualche modo a sua moglie quello che sta succedendo anche se il momento non sembra essere dei migliori. Ma le bugie si sa hanno le gambe corte e forse è meglio parlare prima che sia troppo tardi…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 agosto 2021

Stranamente il solo a rendesi conto che Steffy non sta davvero bene è Thomas che la coccola come può, portandole anche il suo gelato preferito. Steffy continua a fare un uso esagerato dei farmaci, quasi ne stesse diventando dipendente. Wyatt e Flo invece, cercano di non pensare a tutto quello che è successo con Sally e decidono di godersi qualche ora insieme, romanticamente. Dello stesso avviso sembrerebbe essere Brooke, pronta a dimenticare tutto quello che è successo nell’ultimo mese e desiderosa di voltare pagina insieme a Ridge. Ma la Logan non immagina neppure quello che è successo a pochi passi da lei e non immagina che suo marito in realtà è sposato con un’altra donna. Brooke si prepara quindi per una notte di passione mentre Ridge cerca di ricordare che cosa è successo davvero il giorno del matrimonio, il giorno in cui avrebbe sposato Shauna! Se la Logan pensava di poter ricominciare gettandosi alle spalle il passato, bhè a quanto pare sbagliava…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 13 agosto 2021. La soap ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.