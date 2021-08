Beautiful anticipazioni: Brooke scopre l’amata verità, suo marito è di un’altra

Super sexy e con la voglia di voltare pagina Brooke si prepara per accogliere Ridge ma non sa praticamente nulla di quello che è successo nelle ultime ore. Shauna tornata a Los Angeles ha infatti raccontato con grande entusiasmo a Eric e Quinn quello che è successo nei giorni in cui lei e Ridge sono stati da soli a Las Vegas. E le anticipazioni di Beautiful ci rivelano adesso quelle che saranno le conseguenze di quanto accaduto in quelle ore di follia! Iniziamo quindi con la trama della puntata di Beautiful di domani, 14 agosto 2021. La soap non si ferma quest’anno neppure per Ferragosto, si andrà in onda sempre e di colpi di scena, ne vedremo ancora diversi…Come avrete capito, per qualche strano motivo, Ridge non ricorda nulla di quello che c’è stato tra lui e Shauna. Per dimenticare un matrimonio, aveva davvero bevuto in abbondanza a quanto pare…L’uomo però deve fare i conti con la realtà: adesso è sposato con Shauna e quello che lo lascia parecchio perplesso, è la conseguenza di tutto questo. Dovrà dire a Brooke, prima che lo scopra da solo, quello che è successo.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani, 14 agosto 2021

Brooke ha raccontato a Donna quelle che sono le sue intenzioni e si prepara ad accogliere Ridge con una sorta di festicciola in camera da letto. Quello che non sa è che Ridge ha qualcosa da raccontarle, una cosa che di certo non le farà sapere. Mentre la Logan lo aspetta in camera da letto, Ridge cerca di capire quale possa essere il modo migliore per raccontare a Brooke quanto accaduto a Las Vegas. Deve farlo il prima possibile perchè si sa, le bugie hanno le gambe corte e se Brooke lo scoprisse per vie traverse sarebbe ancora peggio. E’ arrivato quindi il momento della verità. Come reagirà Brooke di fronte alle parole di Ridge? Appuntamento a domani per scoprirlo.

Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5 anche il 14 agosto. E non perdete la puntata del 15, tra una fetta di anguria e una passeggiata tra i monti, la vostra soap del cuore vi aspetta!