Beautiful anticipazioni: Ridge e Shauna si sono davvero sposati a Las Vegas?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, nel giorno di Ferragosto? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 15 agosto 2021. Abbiamo lasciato Brooke pronta per una notte di fuoco con Ridge in camera da letto ma la povera Logan non sa che suo marito ha qualcosa di importante da dirle. Anzi a dire il vero Ridge non è più suo marito visto che le carte del divorzio sono state firmate. E non solo, adesso Ridge ha scoperto che in una notte folle ha sposato un’altra donna e lo deve dire a Brooke. Come reagirà la Logan di fronte a questa novità? Che cosa farà apprendendo che mentre lei si disperava e cercava lo stilista in tutta la città, lui era a Las Vegas e stava sposando un’altra donna? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 agosto 2021

Come avrete capito c’è qualcosa di losco in questa storia. Shauna e Quinn infatti hanno tramato alle spalle di tutti e adesso la madre di Flo ha paura che il loro piano possa essere scoperto. Ma di che cosa si tratta? E’ vero che lei e Ridge si sono sposati a Las Vegas? Intanto Carter ha portato allo stilista le prove che dimostrano che ha firmato i documenti del divorzio ma incredibilmente, Ridge non sembra ricordare neppure questo…Brooke che non immagina nulla di tutto ciò aspetta Ridge a casa, pronta a una notte bollente in sua compagnia.

Mentre Hope e Zoe cercano di buttarsi il passato alle spalle, Donna cerca di convincere Eric, senza riuscirci, che il matrimonio tra Ridge e Shauna è un imbroglio. Ma anche Ridge, con i suoi vuoti di memoria, finisce con il credere di aver dato ordine a Carter di depositare i documenti per il divorzio da Brooke e che il matrimonio con Shauna sia legale. Allo stilista non resta che raccontare tutto a Brooke che non appena inizia a capire quello che sta succedendo, resta praticamente scioccata dai fatti. Non può davvero credere che sia successo ma a quanto pare è così…

Appuntamento quindi a domani per la nuova puntata di Beautiful come sempre di domenica alle 14 circa su Canale 5. Non perdete poi a seguire anche Una vita, per chi si fosse perso gli episodi trasmessi su Rete 4 in prima serata, domani arriveranno lerepliche.