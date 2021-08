Una vita anticipazioni prima serata: il 14 agosto salta la puntata

Nessuna prima serata questa settimana per i fan di Una vita. La soap spagnola si ferma e non va in onda oggi, 14 agosto 2021 su Rete 4. L’appuntamento quindi è per il pomeriggio di Canale 5 e poi si torna anche domani, nel giorno di Ferragosto. Una piccolissima pausa estiva quindi per Acacias 38 ma non potevano comunque mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che succederà nei prossimi appuntamenti con la soap di Canale 5. Grande colpo di scena in questi ultimi episodi con l’arresto di Genoveva. Che ne sarà della moglie di Felipe, pagherà per l’omicidio di Marcia o ancora una volta la farà franca? Scopriamolo con le ultime news da Acacias 38, dando un’occhiata a quello che succederà nelle prossime puntate della soap spagnola.

Una vita anticipazioni: salta la puntata del 14 agosto 2021

Dopo aver scoperto che Genoveva ha chiesto a Velasco di difenderla, Felipe è furioso e sospetta ancora di più di sua moglie. L’avvocato riceve una lettera da Cuba, firmata da Santiago. I Dominguez e i Pasamar salutano commossi Cinta ed Emilio prima della loro partenza per l’Argentina. Josè Miguel riceve una chiamata da Edgar Golden, che gli propone di andare con lui a Hollywood per girare una serie di film nel ruolo di protagonista. Josè Miguel è entusiasta, ma allo stesso tempo teme la reazione della moglie.

Felicia chiede aiuto a Liberto per cercare un appartamento per Camino e Ildefonso. Marcos vede Felicia molto distante e chiede informazioni su di lei a Susana. Armando propone a Ramon di partecipare a un salotto politico. Casilda e Marcelina sono preoccupate per Cesareo e cercano di sollevargli il morale, ma Jacinto rovina tutto.

Felicia rimane sorpresa nel venire a sapere che Marcos ha indagato sulla sua vita. Josè Miguel confessa a Bellita di avere ricevuto una nuova proposta da Mister Golden per trasferirsi in California e girare alcune pellicole. Bellita preferirebbe rimanere ad Acacias a fianco della figlia Cinta, ma non ha il coraggio di spegnere l’entusiasmo del marito. Ramon riceve da Armando la proposta di unirsi al Partito Liberale.

Tutto questo e molto altro in questa nuova settimana in compagnia di Una vita. Vi ricordiamo quindi che non si andrà in onda oggi, 14 agosto 2021 in prima serata su Rete 4. Ma la soap spagnola ci aspetta domani pomeriggio con nuovi episodi da non perdere!