Beautiful anticipazioni: Brooke furiosa, perdonerà mai Ridge? Il matrimonio è legale?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 16 agosto 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap americana. Nessuna pausa estiva quest’anno per Beautiful che torna in onda anche domani, dopo il week end di Ferragosto. Come avrete visto di cose ne sono successe e altrettante ne dovranno succedere. Shauna è tornata come una sorta di uragano e ha sconvolto la vita di Ridge che non si aspettava di ricevere quel genere di notizia. Ma ancora più scioccata da quello che è successo tra Shauna e lo stilista è Brooke che mai avrebbe immaginato una cosa simile. Eppure a quanto pare, questo matrimonio esiste davvero, visto che Ridge aveva firmato le carte del divorzio. Ma come è possibile che l’uomo non ricordi nulla?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 agosto 2021

Ridge prova a spiegare a Brooke che non ricorda praticamente nulla di quello che è successo. Ma la Logan è furiosa, stenta a credere che suo marito abbia firmato le carte del divorzio e dopo si sia sposato con Shauna, essendo quindi al momento, a tutti gli effetti, suo marito. Neppure Ridge capisce come sia stato possibile anche perchè non ricorda praticamente nulla. Shauna intanto parla con Quinn di quello che è successo e si mostra dispiaciuta per come sono andate le cose. Brooke non vuole sentire ragioni e decide di cacciare di casa Ridge dopo aver appreso che adesso è sposato con un’altra donna.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 16 agosto 2021 come sempre su Canale 5 alle 13,40. A seguire un nuovo episodio della soap americana.