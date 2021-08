Una vita anticipazioni: due lettere per Felipe

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 16 agosto 2021? Siamo giunti all’episodio 1229 della soap spagnola e domani andrà in onda proprio la prima parte di questo attesissimo episodio di Acacias 38. Come avrete visto Laura ha dato una cosa che potrebbe essere davvero molto importante a Felipe…Di che cosa si tratta? Felipe riceve due lettere che lo turbano, da parte di Santiago e Genoveva. Intanto, dal carcere, Genoveva continua a tessere le sue trame e riceve la misteriosa visita di un detective. Intanto ad Acacias nonostante l’arresto di Genoveva si respira un’aria di festa visto che si sono appena celebrati due matrimoni e tutto è andato come ci si aspettava…Vediamo quindi le anticipazioni per la puntata di domani, che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 16 agosto 2021

Felicia rimane sorpresa nel venire a sapere che Marcos ha indagato sulla sua vita. Josè Miguel confessa a Bellita di avere ricevuto una nuova proposta da Mister Golden per trasferirsi in California e girare alcune pellicole. Bellita preferirebbe rimanere ad Acacias a fianco della figlia Cinta, ma non ha il coraggio di spegnere l’entusiasmo del marito. Ramon riceve da Armando la proposta di unirsi al Partito Liberale. Carmen sembra essere molto entusiasta per la proposta che è stata fatta a suo marito. Casilda e Marcelina sono preoccupate per Cesareo e cercano di sollevargli il morale, ma Jacinto rovina tutto. Felipe non sa davvero che cosa pensare e come agire e Laura sembra approfittarsi di questa situazione, la cameriera sta tramando alle spalle dell’avvocato ora che Genoveva è in carcere?

