Beautiful anticipazioni: Ridge riuscirà a farsi perdonare da Brooke?

Che grandi colpi di scena in questa caldissima estate italiana! E le nostre anticipazioni di Beautiful non potevamo mancare: curiosi di scoprire che cosa sta per succedere a Los Angeles dopo la bomba sganciata da Shauna? Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani, 18 agosto 2021. Brooke è sotto shock, davvero non riesce a credere a quello che è successo. Le sembra di vivere una sorta di incubo. Mai si sarebbe aspettata una cosa del genere. Eppure è successo e la vita deve continuare con le conseguenze del gesto di Ridge. Lo stilista, che ancora non ricorda nulla di quello che è successo con Shauna, prova a rimettere insieme i tasselli ma i suoi vuoti di memoria non lo aiutano. E tra l’altro, in questa situazione complicata, non si sta rendendo conto neppure della difficile situazione di Steffy che a causa del dolore causato dall’incidente, sta iniziando ad abusare dei farmaci…Quinn invece sembra essere più che soddisfatta di quello che è accaduto e si compiace di come sono andate le cose…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 agosto 2021

Brooke ha ascoltato il racconto di Ridge e non ha potuto fare altro che cacciarlo via di casa. Non riesce ancora a crederci ed è per questo che ha bisogno di parlare con una persona che possa capirla. La Logan confida tutto a Donna, anche lei resta senza parole di fronte ai racconti di Brooke. La vita però va avanti e Brooke decide di parlare di quello che è successo anche con Eric. Il padre di Ridge le fa notare che non deve arrendersi e rinunciare al matrimonio visto che comunque il Forrester era tornato da lei. Intanto Ridge deve dire anche a Steffy quello che è successo e la ragazza resta praticamente senza parole di fronte al racconto di suo padre…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 18 agosto 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.