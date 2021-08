Una vita anticipazioni: Felipe crederà a Genoveva? Le mosse astute della donna

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 18 agosto 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani; in onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1229 della soap spagnola. Mentre Genoveva in carcere ha ricevuto la visita di un investigatore, che a quanto pare sta lavorando per lei, Felipe legge le due lettere che ha ricevuto e cerca di mettere insieme i tasselli, non riuscendo però al momento, ancora a capire come siano andate realmente le cose. Rosina e Liberto sono ancora alle prese con i problemi in casa e cercano un posto dove andare. Servante gli offre la possibilità di andare a stare nella locanda, che cosa faranno? Ecco per voi le anticipazioni e le ultime news da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 18 agosto 2021

Felipe legge la lettera che Genoveva gli ha mandato. La donna dal carcere continua a ribadire la sua innocenza e nonostante tutto quello che è successo con Felipe negli ultimi giorni gli scrive che lui è la ragione della sua vita, che nulla avrebbe senso se lui non le credesse e se non le desse modo di dimostrare che non ha nulla a che fare con la morte di Marcia. La donna ribadisce che quelle mosse da Mendez sono tutte false accuse, che lei non ha nulla a che fare con questa storia ma che non le importa nulla di quello che pensano gli altri per lei la sola cosa che conta è sapere che lui le creda. Bellita si confida con le sue amiche e spiega di essere molto preoccupata per l’offerta di lavoro che suo marito ha ricevuto e di temere questa partenza per l’America.

Felipe è turbato dalla lettera che ha ricevuto e non riesce a capire se Genoveva possa arrivare a fingere così bene oppure se è innocente come dichiara. Ne parla con Ramon e Liberto che ascoltano le sue parole e provano ad aiutarlo. Genoveva intanto dal carcere, con il suo alleato Velasco, si prepara a fare altre mosse…Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Una vita.