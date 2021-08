Beautiful anticipazioni: Thomas scopre il piano di Shauna e Quinn?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Come sempre con le nostre anticipazioni cerchiamo di raccontarvi quello che accadrà nei nuovi episodi della soap americana in onda su Canale 5. E iniziamo proprio dalle anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 19 agosto 2021. Come avrete visto, Brooke è sotto shock. Mai avrebbe pensato di poter ricevere una notizia scioccante come quella che Ridge le ha dato. Il divorzio e poi anche la cosa più grave: il matrimonio e con Shauna per giunta. No, questa volta Brooke non lo può proprio perdonare, almeno per ora, sembra non avere intenzione di farlo. Alla Forrester intanto si lavora per i nuovi progetti e Zoe e Hope sembrano aver deciso di voltare pagina e ricominciare lavorando insieme. A quanto pare tra le die inoltre, c’è anche una grande intesa…

E adesso scopriamo che cosa accadrà nella puntata di domani della soap americana. Ecco per voi le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 agosto 2021

Dopo aver parlato con Brooke di quello che è successo, Eric invita la Logan a non arrendersi. Allo stesso tempo però si rende conto che suo figlio questa volta ha fatto qualcosa che non è da lui, e quasi stenta a credere che possa essere vero. Intanto Steffy ha appreso della novità e parla con Thomas di quello che è successo. Quando il giovane scopre che Shauna e Ridge sono marito e moglie, visto che conosce bene le intenzioni della madre di Flo ma soprattutto quelle di Quinn, capisce ben presto che dietro a questa vicenda c’è di certo un tranello nel quale suo padre è caduto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 19 agosto 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40 e a seguire una nuova puntata di Una vita.