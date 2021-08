Beautiful anticipazioni: Ridge implora il perdono di Brooke

Brooke non ha nessuna intenzione di credere alle parole di Ridge ed è stanca di essere sempre delusa e tradita dalle persone che ama, questa volta la Logan sembra essere davvero intenzionata a mettere fine al matrimonio…in realtà lo ha già fatto Ridge firmando i documenti del divorzio e sposando un’altra donna, anche se lui dice di non ricordare niente…Thomas si rende conto che dietro a tutto questo c’è di certo lo zampino di Quinn, che cosa farà ne parlerà con suo padre? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 20 agosto 2021. Nella prossima puntata della soap, capiremo quella che sarà la decisione finale di Brooke, molla tutto oppure prova a dimenticare quello che è successo e perdona suo marito? Ecco per voi le ultime news da Los Angeles…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 agosto 2021

La situazione complicata che sta affrontando con Brooke distoglie Ridge dal resto. Ed è per questo motivo che non si rende conto che Steffy dopo l’incidente non sta affatto bene. Solo Thomas si è accorto che sua sorella è ancora molto turbata e che forse sta facendo un uso sbagliato dei farmaci. Shauna continua a essere davvero preoccupata per quello che è successo con Ridge e si sente in colpa per il tranello che lei e Quinn gli hanno teso. Non avrebbe voluto che la loro relazione nascesse in questo modo. In realtà non c’è nessuna storia perchè Ridge continua a stare vicino a Brooke implorando il suo perdono e cercando di spiegare come sono andate le cose. Allo stesso tempo Quinn invita Shauna a non arrendersi e ad approfittare di questo momento per fare la mossa giusta.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 20 agosto 2021. La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. A seguire una nuova puntata di Una vita.