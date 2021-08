Una vita anticipazioni: Genoveva torna libera, non pagherà per i crimini commessi?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 20 agosto 2021? Come sempre le nostre anticipazioni ci portano ad Acacias 38 e per voi arrivano le ultime news dalla Spagna! Genoveva è ancora in carcere ma probabilmente ci resterà davvero per poco. Mentre Felipe cerca di capire che cosa è successo davvero e se sua moglie possa essere colpevole di omicidio, Laura si avvicina a lui in modo strano, dandogli delle attenzioni che l’avvocato non sa bene come spiegarsi…Vuole sedurlo? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 20 agosto 2021

Genveva convoca Laura in carcere, a quanto pare ha un piano da portare avanti e vuole che lei sia al suo fianco. Jacinto prova a riappacificarsi con Marcelina, ma finisce per peggiorare la situazione. Ramon sembra intenzionato ad accettare la proposta di Armando. Genoveva costringe Laura ad allearsi con lei. Poco dopo, il suo avvocato le comunica che verrà rimessa in libertà. Susana parla con Felicia di quello che sta succedendo con Marcia dopo aver passato del tempo con Armando in locanda. Carmen vuole capire se Ramon accetterà o meno la proposta che Armando gli ha fatto. Mendez continua a cercare prove schiaccianti che possano dimostrare la colpevolezza di Genoveva ma non si rende conto che il suo avvocato ha già fatto in modo che la donna lasci il carcere…Laura sembra essere turbata dall’incontro avvenuto tra lei e Genoveva in carcere.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 20 agosto 2021 su Canale 5. La soap ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5 dopo una nuova puntata di Beautiful.