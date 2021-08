Beautiful anticipazioni: tra Brooke e Ridge è davvero finita? Thomas sospetta

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 21 agosto 2021? Come sempre non mancano le nostre anticipazioni e le ultime news sulle trame della soap americana. Neppure un giorno di pausa questa estate per Beautiful che ci ha fatto compagnia ogni giorno. E di cose ne sono successe davvero tante. Ora il pubblico si chiede: come andrà a finire tra Brooke e Ridge dopo che la donna ha scoperto il matrimonio a Las Vegas con Shauna? Donna sta cercando in tutti i modi di consolare sua sorella ma le cose non sono affatto semplici e la situazione è davvero complicata perchè Brooke si sente tradita dall’uomo che ama...E come supererà Steffy i problemi causati dall’incidente in moto che ha avuto, visto che sta continuando ad abusare dei farmaci? Come mai nessuno si rende conto di quello che la donna sta affrontando? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 agosto 2021

Ridge, troppo preso dai problemi con Brooke, non si rende conto che per Steffy il ritorno a casa dopo l’incidente, è stato traumatico. La ragazza continua a provare dolore e ad abusare dei farmaci ma al momento il solo a rendersi conto delle difficoltà di Steffy è Thomas…Intanto Brooke e Donna cercano di capire che cosa fare; la Logan è disperata stenta a credere che Ridge le possa aver fatto una cosa simile…Ridge dal canto suo, visto che ricorda ben poco di quello che è successo, non sa che cosa fare…Thomas intanto pensa che dietro a questo ennesimo disastro sentimentale ci possa essere lo zampino di Quinn, e non sbaglia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 21 agosto 2021, come sempre alle 13,40 su Canale 5. Puntata assolutamente da non perdere, seguita da un nuovo episodio di Una vita. Sabato e domenica le soap andranno regolarmente in onda! Buona visione.