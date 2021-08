Beautiful anticipazioni: Ridge scoprirà l’inganno di Shauna?

Ridge non sa come rimettere insieme tutti i pezzi di un puzzle che si sta facendo davvero troppo complicato. Non ricorda nulla, non ricorda le nozze e non ricorda di aver ordinato a Carter di procedere con i fogli del divorzio. E intanto Brooke sembra essere convinta di non poterlo perdonare. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Iniziamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 22 agosto 2021. Nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5 vedremo quali saranno le mosse fatte da Ridge e ovviamente anche da Brooke mentre Shauna e Quinn vanno avanti con il loro piano. Ridge, distratto da quello che sta accadendo tra lui e Brooke, non si rende conto che Steffy sta molto male e che si sta rifugiando nei farmaci dai quali ormai, sembra essere più che dipendente.

E adesso passiamo alle anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, domenica 22 agosto 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 agosto 2021

Ridge non è stato il solo a raccontare ai suoi figli del matrimonio con Shauna. Neppure la donna aveva detto a Flo quelle che erano le novità da Los Angeles e lo fa adesso. Le parla di questo matrimonio ma omette un piccolo dettaglio. Infatti non dice a sua figlia che Ridge era totalmente ubriaco la sera delle nozze e che è stata lei a mandare il messaggio a Carter per ordinargli di procedere con i documenti del divorzio. Ridge non ricorda chiaramente nulla per questo motivo: non ha fatto nulla e non era lucido. Ma neppure Flo conoscerà questi dettagli…Ridge si renderà conto prima o poi di quello che è successo oppure Shauna e Quinn che hanno ordito questo piano la faranno franca?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 22 agosto come sempre alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che a seguire sarà possibile vedere le puntate di Una vita andate in onda in prima serata su Rete 4, per chi se le fosse perse!