Una vita anticipazioni si torna in prima serata: Genoveva in ospedale, perde il bambino?

Tutto pronto per le prossime puntate di Una vita in onda in prima serata su Rete 4. Dopo una breve pausa dalla prima serata, si torna oggi, 21 agosto 2021 con i nuovi episodi della soap spagnola. Vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1231 di Acacias 38 e quasi certamente l’intero episodio 1232 della soap che tanto piace al pubblico di Mediaset! Come avrete visto alla fine Genoveva è tornata in libertà . La donna, difesa da Velasco, ha ottenuto anche per via della sua condizione, il permesso di tornare nella sua abitazione in attesa del processo. E pensa di avere tutte le prove per uscire indenne anche questa volta. Eppure è stata lei a uccidere Marcia, come se la caverà di nuovo? Lo scopriamo con le anticipazioni ricordandovi appunto che si va in onda oggi, dopo l’episodio del pomeriggio di canale 5, su Rete 4.

Una vita anticipazioni: la trama di oggi 21 agosto 2021 prima serata Rete 4

Tutti gli stratagemmi messi in atto da Bellita per dissuadere Josè Miguel dal partire per gli Stati Uniti falliscono e l’uomo ne è anzi sempre più entusiasta. Genoveva viene rilasciata e torna a casa; la tensione con il marito è palpabile e la situazione peggiora dopo che lui le fa leggere la lettera di Santiago. Quando l’avvocato le annuncia che vuole lasciarla, la donna reagisce male e, durante un acceso diverbio, batte la testa contro un mobile e sviene. E chissà che non fosse proprio quello che Genoveva voleva. Ma che cosa rischia, potrebbe perdere il bambino che aspetta? Felipe ignora ancora, tra l’altro, che il bambino potrebbe essere il figlio di Santiago…Laura e Jacinto aiutano Felipe che deve subito chiamare un dottore, è molto il sangue che esce dalla testa della donna che ha perso completamente i sensi. Una volta arrivato in ospedale, Felipe sembra essere davvero preoccupato per la salute del bambino…

Genoveva è fuori pericolo, ma si teme che l’elevata pressione sanguigna possa provocare una pre-eclampsia durante il parto. All’improvviso la donna viene colta da una crisi respiratoria in ospedale. Marcos e Felicia si chiariscono e l’imprenditore organizza un pranzo al ristorante con Rosina, Liberto e Anabel, sua figlia. Liberto e Rosina vanno in ospedale per fare visita a Felipe e stargli vicino in questo momento difficile. Intanto nel quartiere non si parla d’altro.

Carmen è preoccupata per la decisione di Ramon di scendere in politica. Gli anarchici hanno provocato un altro attentato dal barbiere dove si reca anche suo marito e la donna teme per la sua incolumità. Fabiana rimprovera Rosina per il suo atteggiamento durante il soggiorno alla pensione. Marcelina chiede consiglio a Casilda per ricambiare il regalo avuto da Jacinto. Proseguono le lezioni di inglese a casa Dominguez e una notizia giunge all’improvviso: Golden è tornato dall’Italia e vuole partire per gli Stati Uniti insieme a loro. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda stasera su Rete 4.