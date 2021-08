Una vita anticipazioni prossime puntate: Genoveva perde il bambino?

Il pubblico di Canale 5 e Rete 4 che segue con passione la soap spagnola si sta chiedendo che cosa succederà a Genoveva nelle prossime puntate di Una vita. Come avrete visto la donna è stata portata in ospedale, dopo un incidente causato da un litigio con Felipe. E’ caduta e ha sbattuto la testa e non ci sono buone notizie per il bambino che sta aspettando. Lo perderà? Lo scopriamo proprio con le anticipazioni per la prossima puntata della soap spagnola. Se siete curiosi di sapere che cosa succederà potrete continuare a leggere le nostre news altrimenti fermatevi pure qui! In questo articolo vi parleremo del bambino che Genoveva aspetta e di quello che accadrà dopo i giorni passati in ospedale. Ecco per voi le anticipazioni, buona lettura!

Una vita anticipazioni: Genoveva perderà il bambino che aspetta?

Come avrete visto nelle puntate in onda in questi giorni, Felipe ha scoperto che le condizioni di Genoveva sono parecchio complicate. Se lei si potrà salvare, più difficile è invece che il parto possa andare bene ed è per questo che ci sono pochissime possibilità, a detta dei medici, che il bambino possa esser salvato. Le condizioni di salute della donna appariranno precarie fin dal primo istante poiché la caduta le avrà procurato un pericoloso aumento della pressione arteriosa. Felipe in qualche modo si sente in colpa ma la persone a lui vicine cercano di fargli capire che quello che è successo non è stato colpa sua…Vedremo poi che molto presto Genoveva avrà un’ulteriore crisi ed il medico che l’avrà in cura non potrà fare niente per salvare il bambino che ha in grembo.

Felipe apprende per primo la notizia e ne è devastato. Avrebbe davvero voluto un figlio, visto che con Celia le cose erano andate sempre male. Ci sperava questa volta ed è per questo che ha sopportato per mesi le angherie della donna. Poi lo dirà a Genoveva che però non sembrerà comprendere la notizia tanto che si toccherà di continuo la pancia e parlerà al suo bambino come se dovesse nascere entro pochi mesi. Tuttavia, la donna dovrà rassegnarsi alla tragedia quando anche il medico confermerà, esattamente come Felipe, che il figlioletto non c’è più…Che cosa farà Genoveva? Di questo vi parleremo in altre anticipazioni! Continuate a leggere le nostre news !