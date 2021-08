Beautiful anticipazioni: Ridge capirà di esser stato ingannato da Shauna e Quinn?

Siete pronti per le nuove anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata di Beautiful? Ecco per voi come sempre le ultime news da Los Angeles, iniziamo con la trama di Beautiful in onda domani, 25 agosto 2021. Un nuovo appuntamento con la soap che il pubblico di Canale 5 tanto ama, assolutamente da non perdere. Avrete visto che in questi ultimi giorni è successo di tutto e in particolare la story line che sta appassionando il pubblico a casa è quella che vede protagonisti Ridge e Brooke. Per l’ennesima volta è successo qualcosa tra i due. Per l’ennesima volta la loro relazione sembra essere arrivata al capolinea. Ma se da un lato Eric sostiene suo figlio e la sua amica, dall’altro Quinn e Shauna remano contro. Eric non ha dubbi sul fatto che Brooke e Ridge si amino e che presto torneranno insieme ma la Fuller ha ancora delle frecce nel suo arco da usare e sembra essere intenzionata a farlo. Brooke però non sembra volersi far mettere i piedi in testa dalla madre di Wyatt e le tiene testa. Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 agosto 2021

Il piano di Quinn non è ancora andato come lei si aspetta. C’è infatti un altro passaggio fondamentale per arrivare al suo scopo. Per far si che Shauna possa stare con Ridge senza che l’uomo abbia rimpianti, serve che anche Brooke volti pagina. Ed è per questo che Quinn ricorda a Bill che è arrivato il momento di fare la mossa giusta. Brooke adesso è per l’ennesima volta da sola, fragile. Ma il nostro caro Spencer non era intenzionato a ricucire i rapporti con Katie? A quanto pare no visto che potrebbe essere interessato alla maggiore delle Logan…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 25 agosto 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5 e a seguire una nuova imperdibile puntata di Una vita per un pomeriggio a tutta soap !