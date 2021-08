Una vita anticipazioni: Genoveva perde il bambino ma non lo accetta

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 25 agosto 2021? In onda domani la seconda parte dell’episodio 1234 di Acacias 38, un nuovo appuntamento da non perdere con la soap spagnola di Canale 5. Ma che cosa succederà adesso che Felipe ha scoperto che Genoveva molto probabilmente ha perso il bambino? E quale sarà la reazione della donna di fronte alle parole di suo marito? Genoveva non poteva immaginare che il suo piano avrebbe avuto questa frenata improvvisa e di certo non si aspettava di perdere il bambino, l’unico motivo per il quale, tra l’altro, Felipe le era rimasto accanto. Cosa succederà adesso? Non ci resta che scoprirlo con le ultime news che arrivano proprio dalla Spagna…Ecco per voi le anticipazioni di domani.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 25 agosto 2021

Felipe riceve in ospedale la visita di Fabiana. Dovrà informare tutti di quello che è successo ma al momento non sembra avere la forza, è ancora turbato. L’avvocato è in lacrime, si sente in colpa per la caduta di Genoveva e per quello che è successo al bambino. Anabel conosce Camino e Ildefonso e con Marcos pranzano insieme al Nuovo secolo. Rosina e Liberto fanno un regalo a Fabiana per ringraziarla del trattamento ricevuto durante il soggiorno alla pensione. Fabiana è incredula, ma compiaciuta. Sembrano tutti molto entusiasti della nuova arrivata e anche Felicia è contenta di vedere che sua figlia e Ildefonso stanno bene insieme.

Felipe si vede costretto a dire a Genoveva quello che è successo. La donna, dopo la nuova crisi che ha avuto, questa volta sembra stare meglio ma quando apprende quello che è successo, inizia ad avere una strana reazione. Felipe infatti la informa che il bambino che stavano aspettando non c’è più ma Genoveva, sembra quasi non credere alle parole di suo marito e continua a comportarsi come se dentro di lei co fosse la creatura. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 25 agosto 2021.