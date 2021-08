Beautiful anticipazioni: Bill si dichiara a Brooke, Ridge origlia

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 26 agosto 2021. Pronti per scoprire che cosa sta per accadere a Los Angeles? Brooke si arrenderà e la darà vinta a Quinn e a Shauna oppure lotterà per il suo matrimonio con Ridge? Nei piani della Fuller ci sono altre idee: la donna è convinta che adesso Brooke possa cadere tra le braccia di Bill, essendo molto fragile e provata. Ed è per questo che invita il suo ex a darsi da fare. Deve agire prima che sia troppo tardi, se davvero ama Brooke, è arrivato il momento di dimostrare che lui non la tradirebbe mai e che su di lui può sempre contare. Pronti quindi per scoprire quello che sta per succedere? Ecco per voi le anticipazioni, come sempre da non perdere!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 agosto 2021

Thomas continua a preoccuparsi per la situazione di Steffy. A quanto pare è il solo a rendersi conto che sua sorella non sta bene e che sta abusando dei farmaci. Suo padre è troppo preso da tutta la situazione che si è creata con Brooke per rendersi conto di quanto sua figlia stia male…Quinn ha fatto capire a Bill che è arrivato il momento di agire. E così Spencer, senza neppure pensare a quello che è successo con Katie o al fatto che la donna possa soffrire per l’ennesima volta, va da Brooke. Spencer dichiara tutto il suo amore a Brooke e le dice che è arrivato il momento di ricominciare insieme. La Logan non si aspettava questa visita ma Ridge, che sta ascoltando tutto senza essere visto, forse non lo sa e per l’ennesima volta tra i due ci sono degli equivoci. Il Forrester ascolta l’intero discorso di Bill. Come reagirà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, 26 agosto 2021 su Canale 5. La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 e a seguire poi una nuova puntata da non perdere di Una vita.