Beautiful anticipazioni: l’equivoco è servito, Ridge corre da Shauna

Steffy sta molto male ma come avrete visto, ha spiegato a Thomas che il suo dolore non si può gestire senza farmaci. Il fratello di Steffy, rassicurato sul fatto che ne abbia realmente bisogno, le dice quindi di mettersi in contatto con il dottor Finnegan per chiedere altri farmaci. Ma non si starà esagerando? La sensazione è proprio quella che la ragazza stia diventando dipendente dai farmaci…Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 27 agosto 2021. Una nuova puntata ci aspetta in questo venerdì di fine agosto e come sempre, le nostre anticipazioni ci raccontano cosa sta per accadere. Avrete visto che Quinn continua a spingere Shauna tra le braccia di Ridge ma il Forrester vorrebbe rimediare ai suoi errori. Quello che però non si aspettava è di trovare Brooke e Bill nella stessa stanza a parlare di una possibile relazione. Come reagirà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 agosto 2021

Come vi avevamo anticipato, Ridge si ritrova nello stesso posto in cui Brooke e Bill stanno parlando. Il Forrester però non ha ascoltato la prima parte della conversazione tra la sua ex moglie e Bill. Si convince quindi del fatto che Brooke lo stia tradendo anche se in realtà è Bill che è andato da lei per dirle di provare a tornare insieme. Ridge non immagina che dietro a tutta questa vicenda ci sia lo zampino di Quinn che ha studiato passo passo tutte le migliori mosse da fare. E Shauna sua malgrado, obbedisce ai consigli che l’amica le sta dando perchè lei in fondo, ama davvero Ridge. E alla fine il Forrester, convinto che Brooke ancora una volta si sia fatta consolare da Bill, decide di mettere davvero fine a questa relazione e va da Shauna.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 27 agosto 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5. E a seguire una nuova puntata da non perdere di Una vita.