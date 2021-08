Una vita anticipazioni: Genoveva giura vendetta, vuole distruggere Felipe

Che cosa succederà nella puntata del venerdì di Una vita? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 27 agosto 2021. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1235 della soap spagnola. Genoveva è ancora in ospedale e sembra non rendersi conto di quello che le è successo. Felipe le ha detto che non c’è più il bambino che aspettavano, che ci sono state complicazioni. E lei non sembra rendersene conto ma tutto questo potrebbe cambiare…Casilda si copre il capo e il volto, nel tentativo di sottrarsi alle avance di un berbero di nome Izam conosciuto durante il viaggio in Marocco…Il giovane sembra essersi preso una cotta per la cameriera che però a quanto pare, non ricambia…Ma vediamo adesso le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama del 27 agosto 2021

Alodia dice a Servante che solo le pensioni gestite da coppie sposate possono partecipare al concorso. Nonostante le cure del Dottor Lugones e di Felipe, Genoveva continua a pensare di essere incinta. Felipe ha capito di non esser stato abbastanza incisivo e chiede al dottore di dire a Genoveva, ancora una volta, quello che è successo. Quando scopre la verità e si rende conto di aver perso il bambino, contatta Velasco e gli chiede di aiutarla a compiere la sua vendetta: rovinare la vita del marito Felipe, unico vero responsabile dell’incidente. Poi si dispera in lacrime, si è resa conto solo adesso, di non avere più in grembo il bambino che tanto aspettava…Bellita sembra essere finalmente serena e parla con Felicia delle novità che ci sono. Entrambe sperano che i matrimoni dei loro figli siano felici. Le domestiche parlano tra di loro di quello che è successo a Genoveva e Laura cerca di capire qualcosa in più dalla chiacchiere che si fanno in soffitta.

Tutto questo e molto altro in una puntata assolutamente da non perdere di Una vita che ci aspetta come sempre domani pomeriggio alle 14,10 dopo Beautiful. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per conoscere tutti i dettagli e per le ultime news da Acacias 38.