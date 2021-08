Una vita anticipazioni prima serata: Felipe accusato da Laura, ha abusato di lei?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda oggi in prima serata su Rete 4? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del doppio episodio in prima serata su Rete 4. Anche questo sabato infatti, ci potremo appassionare alle vicende degli abitanti del palazzo più famoso di Spagna. Pronti quindi per le anticipazioni?

Iniziamo quindi con le anticipazioni della seconda parte dell’episodio 1236 di Acacias 38 con la decisione di Genoveva che vuole vendicarsi di Felipe ma anche con una novità nella vita dell’avvocato che probabilmente lascerà il pubblico senza parole…E poi a seguire l’episodio integrale 1237 della soap spagnola. Ecco per voi le ultime news da Acacias 38, buona lettura.

Una vita anticipazioni: la trama di oggi 28 agosto 2021 prima serata

Servante si comporta in modo strano con Fabiana e le chiede addirittura di sposarlo, ma è solo per partecipare al concorso delle pensioni. Intanto, il principe berbero Izem si presenta a casa di Rosina e Liberto per chiedere la mano di Casilda. La ragazza invita il giovane ad andare via, gli fa notare che sta molestando i suoi signori…Ma nessuno sa che la persona che sta chiedendo la mano di Casilda è un ricco principe…Sentendosi in colpa per la morte del figlio, Felipe si ubriaca, si accascia quindi sulla panchina davanti casa dove viene recuperato da Laura. Intanto Bellita e Josè si preparano per salutare Julio, pronto per partire per la sua nuova avventura americana…Quando al mattino Felipe si sveglia, sembra non ricordare molto, è stordito. Ma improvvisamente voltandosi nel letto, ha visto che al suo fianco c’era una donna. Si tratta di Laura, con la quale a quanto pare ha passato la notte.

Dopo aver mandato Felicia nel magazzino del ristorante con una scusa, Marcos rimane solo nel locale e trafuga la lettera che una vecchia amica ha inviato alla donna e che, evidentemente, contiene informazioni che lui vuole occultare. Ramon ha deciso di candidarsi alle elezioni e gli amici gli promettono il proprio voto; solo Rosina vuole impedire a Liberto di votare per lui perché non sopporta i liberali. Felipe fa finta di niente rispetto a quello che è successo e incontra i suoi amici. Casilda cerca di capire come sia possibile che il giovane principe si sia innamorato di lei, tanto da volerla sposare. Genoveva in ospedale incontra Velasco e medita vendetta. Casilda non vuole sposarsi e soprattutto non vuole andare a vivere nel deserto. A quanto pare però il giovane non ha intenzione di rinunciare a lei.

Per qualche tempo, Felipe e Laura fanno finta di nulla, anche perchè l’avvocato a quanto pare non sembra ricordare molto. La domestica però poi gli chiede un confronto, per parlare di quello che è successo…Laura accusa in lacrime Felipe di aver abusato di lei. L’avvocato inizia a urlare contro di lei dicendole che di certo è un piano ordito con Genoveva. Mentre la ragazza è in lacrime, in casa entra Genoveva che chiede spiegazioni…