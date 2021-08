Beautiful anticipazioni: Brooke e Ridge il tira e molla continua, come finirà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 30 agosto 2021? Non è mai facile stare dietro alle anticipazioni della soap americana visto che ogni giorno Mediaset taglia qualche pezzettino e poi ne incolla uno vecchio in quelle che dovrebbero essere le puntate inedite. Ma ci proviamo. Come avrete visto nell’episodio in onda oggi, Shauna ha raccontato a Flo qualche dettaglio del matrimonio, omettendo però alcuni particolari fondamentali, come il fatto che Ridge fosse ubriaco. Nel frattempo Ridge e Brooke avevano provato a ricucire ma sta per succedere qualcosa che cambierà nuovamente tutto. E in mezzo ci sarà sempre lo zampino di Quinn che inviterà Bill a non arrendersi e a lottare per quello che vuole, in questo caso, per Brooke. Shauna invece viene convinta da Quinn ad andare avanti…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 agosto 2021

Come inizierà quindi questa nuova settimana in compagnia della soap americana più amata in Italia? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi della soap. Ridge ca a casa di Brooke per parlare con lei, ancora convinto del fatto che tra di loro possa tornare il sereno. Ci tiene a questo matrimonio. Ma non immagina di trovare insieme a quella che è ormai sua moglie, Bill. Spencer è andato dalla Logan per dichiararsi ma Ridge ha sentito solo parte della conversazione e per questo motivo crede che anche Brooke provi gli stessi sentimenti per Bill. Turbato da quanto ha ascoltato, decide di andare via e si rifugia per l’ennesima volta da Shauna. Questa volta quindi è davvero finita?

Per scoprirlo non ci resta che seguire le prossime puntate della soap di Canale 5. L’appuntamento è come sempre per domani, alle 13,40 su Canale 5 per una nuova puntata da non perdere di Beautiful seguita poi da un episodio di Una vita, non mancate!