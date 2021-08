Una vita anticipazioni: Felipe a letto con Laura, la domestica trama con Genoveva? La verità

Non potevano mancare le nostre anticipazioni di Una vita per le prossime puntate della soap spagnola. Come avrete visto nella prima serata di Rete 4, Felipe si è ritrovato a letto con Laura. Era uscito di casa per ubriacarsi, cadendo nelle vecchie tentazioni. Era troppo provato, sta soffrendo per la morte del bambino che Genoveva aspettava e in qualche modo si sente in colpa per questa situazione. Laura lo ha trovato su una panchina e lo ha riportato a casa. Felipe non ricorda molto: il mattino seguente si è ritrovato a letto con la domestica senza sapere che cosa fosse successo. E quando la giovane gli ha chiesto di parlare di quello che è accaduto, ha subito fatto delle pesanti accuse dicendo di esser stata violentata. Felipe stenta a credere che possa essere vero e inizia a pensare che sia caduto in una trappola ordita dalla domestica e da Genoveva. Ma è davvero così? Effettivamente proprio mentre i due stanno discutendo, la donna torna in casa e chiede a Laura cosa sta succedendo. A questo punto la giovane cameriera le rivela che Felipe ha abusato di lei.

Una vita anticipazioni prossime puntate: Felipe incastrato da Laura e Genoveva?

Laura, che in un primo momento aveva parlato in modo romantico di quello che era successo tra lei e Felipe, cambierà immediatamente versione e una volta rientrata Genoveva in casa, farà delle pesantissime accuse all’avvocato che resterà scioccato per quello che ha sentito.

La Salmeron si mostrerà quindi sdegnata e comunicherà all’Alvarez Hermoso che il loro matrimonio è finito e, come se non bastasse, svelerà a Carmen (Maria Blanco), Susana (Amparo Fernandez) e Rosina (Sandra Marchena) che il consorte l’ha tradita proprio negli istanti in cui lei perdeva il loro bambino. Felipe stenterà a credere di poter avere anche solo toccato Laura senza la sua volontà e inizierà a pensare che la domestica fosse in combutta con quella che sta per diventare la sua ex moglie.

E infatti Felipe non sbaglia. Poche ore dopo queste rivelazioni infatti, vedremo Genoveva incontrare Laura. La donna le darà un assegno per ringraziarla per quello che ha fatto e capiremo quindi che le due si sono alleate contro Felipe. L’avvocato scoprirà il piano diabolico che è stato ordito contro di lui? Ve ne riparleremo nelle prossime anticipazioni di Una vita, continuata a seguirci.