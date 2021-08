Beautiful anticipazioni: Steffy sta sempre peggio e abusa dei farmaci

Liam sta passando del tempo con Kelly e anche con Steffy dopo l’incidente in cui è rimasta coinvolta la ragazza causato da Bill ma non si è reso conto di quello che sta davvero succedendo nella vita della sua ex moglie. Non si è accorto che Steffy non si è ancora rimessa e che sta facendo un uso molto strano delle pillole. Se è vero che sente molto dolore, è anche vero che sta abusando degli antidolorifici. Ma che cosa succederà adesso, la situazione peggiorerà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 31 agosto 2021. Come avrete visto Bill si sente in colpa per quello che è successo a Steffy ma non sa che le cose stanno precipitando a causa della dipendenza che lei ha dai farmaci…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 31 agosto 2021

Tra Ridge e Brooke sembrava essere tornato il sereno ma le cose stanno per complicarsi nuovamente. E presto ci sarà un colpo di scena inaspettato che metterà di nuovo tutto in discussione. Infatti Quinn continua a tramare alle spalle di Ridge che non immagina che dietro a tutto quello che gli è successo c’è proprio lo zampino della Fuller. Lo stilista quindi sta per cadere ancora una volta in una trappola che la moglie di suo padre ha ordito e teso per lui. Bill infatti va da Brooke per parlare con lei di quello che è successo, spinto da Quinn che lo invita a osare. Questo è il momento giusto per far capire a Brooke che il loro destino è scritto e che devono stare insieme…Steffy intanto, senza che nessuno la fermi, continua ad abusare dei farmaci e ne sta diventando sempre di più dipendente.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 31 agosto 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5 e a seguire una nuova puntata di Una vita da non perdere.