Una vita anticipazioni: che cosa nasconde Marcos a Felicia? Vuole imbrogliarla?

Grandi colpi di scena nelle puntate di Una vita in onda in questi ultimi giorni di agosto. Come avrete visto Felipe è davvero nei guai. L’avvocato non si aspettava il rientro in casa di Genoveva ma soprattutto non si aspettava di essere accusato da Laura. La domestica ha raccontato in lacrime a Genoveva di esser stata abusata, di avere avuto un rapporto con Felipe solo perchè costretta a farlo. L’avvocato si rende subito conto che probabilmente è caduto in una trappola ma non sa come dimostrarlo. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 31 agosto 2021 ( in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1238 di Acacias 38).

Una vita anticipazioni: la trama di domani 31 agosto 2021

Il principe che arriva dal deserto sembra essersi davvero innamorato di Casilda tanto da decidere di andare a parlare anche con Liberto del sentimento che prova per la ragazza. Ma Casilda, seppur lusingata da questo corteggiamento, ha paura di lasciare tutto e di trasferirsi nel deserto insieme a lui. A quanto pare però il giovane non ha intenzione di rinunciare a lei…Felicia cerca di scoprire il vero motivo per cui Marcos intenda stabilirsi ad Acacias e lo affronta a viso aperto. Ormai sa che Marcos le ha mentito perché glielo ha confermato l’amica Marcela Zamora. Bellita chiede aiuto alle signore per regalare a Jose un pomeriggio di balli, musica e compagnia. E la festa va davvero alla grande grazie a tutti gli abitanti di Acacias 38 ma non solo…Genoveva convoca Laura e si complimenta con lei per il lavoro che è stato svolto. Ha davvero fatto quello che si aspettava per questo le firma un assegno. Felicia intuisce che fra Camino e Ildefonso c’è qualcosa che non va e, vedendo sua figlia così vicina ad Anabel, teme che fra loro possa nascere qualcosa. Fabiana accetta di fingersi moglie di Servante per vincere il concorso delle pensioni.