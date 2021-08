Beautiful anticipazioni: tra Brooke e Ridge c’è anche Bill, che succederà?

Eric sembra essere più convinto del fatto che Brooke e Ridge supereranno questo difficile momento insieme. Ma le cose sono davvero complicate e nonostante il bacio che c’è stato, che sembrava poter portare verso un riavvicinamento, le cose non vanno nel verso giusto sempre per colpa di Bill. Ridge non riesce a smettere di pensare a quello che è successo tra lui e Brooke. E torna indietro con i ricordi…. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani, 1 settembre 2021. Come si apre questo nuovo mese all’insegna delle soap di Canale 5? Brooke e Ridge torneranno insieme oppure Quinn andrà avanti con il suo piano diabolico e quindi sarà Shauna a conquistare il cuore dell’uomo che lei ama senza però essere ricambiata? E qualcuno si accorgerà delle tante sofferenze di Steffy?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 settembre 2021

Brooke ribadisce in tutti i modi a Ridge che quello che c’è stato con Bill non ha nessun significato e che lei vuole andare avanti dimenticando quello che è successo. Ma si sa, gli ostacoli per questa coppia sono sempre tanti e sta per succedere anche altro…Bill infatti, non sembra avere nessuna intenzione di tirarsi indietro in questa storia e anche se Eric ha spiegato a sua moglie che l’amore che lega Brooke a Ridge è troppo forte, la Fuller ha intenzione di andare avanti con il suo diabolico piano. Ed è per questo che invita Bill a riprovarci di nuovo, questo è il momento giusto per agire, non ci sono dubbi.

Cosa succederà adesso? Non ci resta che scoprirlo seguendo le prossime puntate di Beautiful che ci aspettano come sempre alle 13,40 su Canale 5. E a seguire le imperdibili puntate di Una vita come sempre in prima visione. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati!