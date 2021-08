Una vita anticipazioni: Genoveva e la caverà di nuovo grazie a Velasco?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 1 settembre 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che ci rivelano proprio la trama di questa nuova puntata della soap spagnola. Pronti per scoprire che cosa farà adesso Genoveva? La donna ha usato Laura, le ha dato dei soldi per fare delle pesantissime accuse contro Felipe e adesso dovrà andare avanti con il suo diabolico piano. L’avvocato riuscirà a dimostrare che non ha fatto nulla di male a Laura? E Genoveva se la caverà anche per la vicenda di Marcia? Era in carcere e adesso è libera: non pagherà per questo delitto? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, siamo giunti ormai all’episodio 1239 della soap spagnola. Ecco per voi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 settembre 2021

Marcos ammette di non aver incontrato Felicia per caso, ma di essere andato a Santander a chiedere informazioni su di lei perché non ha mai smesso di pensarla dopo la fine della loro relazione giovanile; la donna, pur mostrandosi comprensiva, gli dice di voler avere con lui solo un rapporto amicale. Fabiana accetta con riluttanza di andare al cinema con Servante per rendere più credibile il loro finto matrimonio, ma il comportamento da bifolco del socio la fa imbestialire. Felipe incontra Genoveva nelle scale del palazzo e la mette in guardia: ha capito che gioco sta facendo e non ha intenzione di farsi ingannare da lei. Ma Genoveva lo accusa di aver abusato di Laura…L’avvocato al momento non sa come dimostrare la sua innocenza. Ramon, Liberto e Josè parlano della politica e di quello che il marito di Carmen potrebbe fare…Casilda intanto è ancora molto delusa da quello che le sta succedendo…Camino sembra aver trovato in Anabel una nuova amica con la quale parlare dei suoi tormenti d’amore…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 1 settembre 2021 su Canale 5 come sempre alle 14,10.