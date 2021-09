Una vita anticipazioni: Genoveva di nuovo ladra, tra Anabel e Camino nasce qualcosa?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 2 settembre 2021? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che accadrà nella prossima puntata della soap spagnola che ci aspetta alle 14,10 su Canale 5. Domani in onda la seconda parte dell’episodio 1239 di Acacias 38. Avrete visto che Genoveva ha intenzione di vendicarsi di Felipe per la perdita del bambino e pianifica la vendetta migliore per dare più sofferenza a quello che ormai, si potrebbe definire il suo ex marito, anche se a tutti gli effetti, i due sono ancora una coppia. Felicia intuisce che fra Camino e Ildefonso c’è qualcosa che non va e, vedendo sua figlia così vicina ad Anabel, teme che fra loro possa nascere qualcosa.

Non ci resta adesso che scoprire le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani, 2 settembre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5. Ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 2 settembre 2021

La giovane Anabel scandalizza Camino con i suoi consigli su come rendere più frizzante la vita coniugale. Forse però Anabel non sa ancora che Camino non è molto interessata agli uomini e che il suo matrimonio con Ildefonso è di facciata, anche se la sorella di Emilio, dovrà pur comportarsi come una moglie. Camino le dirà quello che è successo con Maite? Armando dà ad Antonito un parere negativo sulla sua idea di entrare in politica, ma il giovane se ne infischia ed è anzi ancora più deciso a perseguire il proprio obiettivo. Genoveva si intrufola nello studio di Felipe e trafuga un paio di chiavi e alcuni biglietti scritti da Marcia. Che cosa vuole ottenere la donna, cerca le prove per arrivare al processo e dimostrare la sua innocenza? A tal proposito, Velasco pianifica con Genoveva la sua difesa al processo. La donna è determinata a uscirne scagionata a tutti i costi. Riuscirà a cavarsela anche questa volta, pur essendo lei la sola responsabile per la morte di Marcia?