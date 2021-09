Beautiful anticipazioni: Ridge torna da Shauna, Quinn ha vinto?

Aveva preparato una bella rosa bianca sul letto, sembrava essere pronto a dimenticare tutto e invece…Ridge è rimasto vittima di un banale equivoco. Crede di aver sentito dire a Brooke che non lo potrà mai amare essendo legata a Bill e invece la Logan non stava parlando affatto di Spencer. Brooke ignara di tutto, immagina che Ridge sia andato da Shauna a portare i documenti per l’annullamento del matrimonio non sa che sta per succedere ben altro. Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata in onda il 4 settembre 2021 su Canale 5. Si continua ad andare in onda anche nel fine settimana e le nostre anticipazioni ci raccontano tutto quello che sta per accadere a Los Angeles, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 settembre 2021

A quanto pare il piano ideato da Quinn non poteva andare meglio. Non si poteva di certo aspettare che il Forrester ascoltasse per sbaglio una conversazione che ha interpretato nel peggiore dei modi e invece sta proprio succedendo…Ridge confessa a Shauna che ha sentito Brooke mentre era intenta a dire a Bill che lo amerà per sempre. Bill viene incitato da Quinn a non cadere nella disperazione: c’è una cosa che lei sa e che sarà in grado di cambiare le carte in tavola. Brooke va da Ridge, ma trova Shauna nella stanza da letto. La Logan resta sconvolta per quello che sta succedendo, credeva che suo marito fosse li per firmare le carte dell’annullamento e invece…Il piano di Quinn va quindi in porto? Finisce così tra Brooke e Ridge?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful per scoprire tutto quello che succederà a Los Angeles. Da non perdere i prossimi episodi che saranno ricchissimi di colpi di scena inaspettati.