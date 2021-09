Una vita anticipazioni: la lettera di Marcia per Felipe è finta, che farà l’avvocato?

Tutto pronto per la puntata di Una vita in onda nel sabato pomeriggio di Canale 5. Che cosa succederà domani, 4 settembre 2021? Prima di raccontarvi tutti i dettagli con le nostre anticipazioni, vi ricordiamo che Una vita ci aspetta domani anche in rima serata su Rete 4. E adesso torniamo ad Acacias 38, domani pomeriggio su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1240 della soap spagnola tanto amata dal pubblico di Canale 5. Avrete visto che Genoveva è intenta a preparare la sua vendetta. Sta scrivendo delle lettere spacciandosi per Marcia, ma qual è il suo scopo? Velasco l’ha avvisata, ci sono delle prove schiaccianti contro di lei, occorre agire in fretta per provare a ribaltare le cose e far credere ai giudici che sia innocente.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 settembre 2021

Camino manifesta al marito il suo disagio nell’avere un po’ di intimità con lui e gli chiede come mai la prima notte di nozze lui le abbia soltanto sfiorato una mano. Josè Miguel comincia a essere stanco a causa delle continue iniziative di Bellita. L’uomo è felice di aver ritrovato la serenità al fianco di sua moglie ma non riesce più a starle dietro visto che ogni giorno se ne inventa una. Antonito sembra essere scettico in merito alla possibilità di suo padre di impegnarsi in modo attivo in politica. Felipe ha un duro scontro con Genoveva prima davanti casa e poi anche con Velasco per strada. Più tardi Genoveva comincia a scrivere una lettera che Felipe riceve qualche ora più tardi, firmata Marcia…Ma che cosa ha scritto nella lettera? E qual è il piano di Genoveva per dimostrare la sua innocenza? Ildefonso non sembra essere molto felice della nuova amicizia tra Camino e Anabel…Quando Felipe apre la lettera e vede che è stata firmata da Marcia, inizia subito a sospettare che dietro a questa storia ci sia Genoveva…Camino invece cerca di rassicurare suo marito.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 4 settembre 2021 su Canale 5.