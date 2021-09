Beautiful anticipazioni: Brooke scopre Ridge con Shauna, ancora equivoci, finirà?

Brooke e Ridge pensavano di poter risistemare tutto e invece…Mentre la Logan parla con sua sorella di quello che sta succedendo e di come sia pronta a perdonare lo stilista, Ridge ripensa alle parole che ha sentito pronunciare alla sua adorata moglie, senza però rendersi conto di aver ascoltato solo una parte del discorso. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 5 settembre 2021. Una nuova domenica in compagnia della soap americana, una nuova domenica con Beautiful…A Los Angeles sta per accadere di tutto visto che Ridge, dopo aver ascoltato Bill e Brooke parlare, pensa che lei lo stia tradendo per l’ennesima volta e così, acciecato dalla gelosia, si getterà tra le braccia di Shuana…Brooke intanto è ignara di tutto visto che non sa quello che Ridge ha ascoltato…

E adesso vediamo le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 settembre 2021

Ridge confessa a Shauna che ha sentito Brooke mentre era intenta a dire a Bill che lo amerà per sempre. Bill viene incitato da Quinn a non cadere nella disperazione: c’è una cosa che lei sa e che sarà in grado di cambiare le carte in tavola. Brooke va da Ridge, ma trova Shauna nella stanza da letto. Il piano di Quinn sembra aver proprio funzionato. Ma in questa storia, ci sarà anche un’altra vittima se così possiamo chiamarla…Mentre Quinn e Bill parlano di quello che è successo con Brooke e di come Spencer si sia reso conto di essere ancora innamorato di lei, Katie purtroppo ascolta tutto e si rende conto di stare al fianco di una persona che non prova nulla per lei. Deciderà di lasciare Bill? E Brooke, che cosa farà dopo aver visto di nuovo suo marito con Shauna, chiederà spiegazioni oppure deciderà di lasciarlo per sempre?

Appuntamento a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful. Vi ricordiamo che dopo Beautiful si proseguirà con Una vita che ci aspetta con le puntate andare già in onda su Rete 4.