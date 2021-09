Una vita anticipazioni prima serata: Genoveva denuncia Felipe, come finirà?

Pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Una vita oggi 4 settembre 2021 in prima serata? Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Sta per succedere davvero di tutto ma l’attenzione del pubblico è certamente sulla story line che riguarda Genoveva. La donna sta tessendo la sua tela e vuole vendicarsi per quello che a suo dire Felipe le ha fatto. Vuole che l’avvocato paghi per la perdita del suo bambino e continua quindi a cercare di fargli del male. L’avvocato Velasco intanto deve cercare in tutti i modi di scagionarla per l’omicidio di Marcia. Le prove che Mendez ha raccolto sono importanti e sarà davvero difficile pensare che la possa fare franca. Che cosa accadrà?

Vi ricordiamo che questa sera ci aspetta una puntata più lunga del solito, dovrebbe andare in onda l’episodio 1241 in forma integrale e poi anche una parte dell’episodio 1242 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni prima serata: la trama del 4 settembre 2021

Felipe e Genoveva hanno una lite violenta per via della lettera che la donna ha scritto spacciandosi per Marcia. Camino riceve una scatola e una lettera misteriosa. Antoñito entra in politica iscrivendosi al partito conservatore, destando stupore nel resto della famiglia. Aveva infatti manifestato il suo dissenso per l’entrata in politica del padre e adesso è lui in prima persona a scendere in campo… Fabiana scopre che la sua pensione non potrà vincere il concorso perché uno dei requisiti, secondo il regolamento, è avere dei figli.

Josè Miguel confessa a Bellita di non gradire tutte le attività organizzate per lui dalla moglie, però la rassicura: non si è pentito per non essere andato a Hollywood. Laura va a trovare Lorenza e le promette che presto avrà il denaro per portarla via dalla clinica. Genoveva ordina a Velasco di attuare il piano ai danni di Felipe senza ulteriori indugi. Rosina affronta Izem e gli intima di lasciare in pace Casilda e lasciare il quartiere. Izem resta piacevolmente colpito dal piglio della signora.

I Dominguez e tutto Acacias accolgono con gioia la notizia della gravidanza di Cinta. E’ bello sapere che il matrimonio di Emilio e di Cinta va a gonfie vele e Felicia non può che esserne felice, anche se è ancora molto preoccupata per Camino, e ancora non sa che sua figlia ha ricevuto una lettera da Maite…I vicini non capiscono come sia possibile che i Palacios vadano d’accordo nonostante siano diventati rivali politici. Felipe, dopo avere ricevuto un’altra lettera falsa firmata da Marcia, reagisce in modo violento con Genoveva. L’avvocato si sfoga con Liberto e Ramon ma, quando sta per mostrare loro le lettere, scopre che sono sparite; poco dopo, riceve una notifica e dalla sua reazione non sembra una buona notizia. Genoveva gioca la sua carta e denuncia Felipe…