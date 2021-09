Beautiful anticipazioni: Ridge e Brooke continua il tira e molla, come finirà?

Come avrete visto il piano di Quinn ha funzionato alla perfezione, tra l’altro la Fuller ha avuto anche fortuna visto che Ridge ha ascoltato solo una parte della conversazione che c’è stata tra Brooke e Bill. Lo stilista, come ha confessato anche a Shauna, adesso pensa che Brooke ami di più un altro uomo e crede che non ci sia futuro per loro. Non sa che le cose stanno in modo diverso ma che ancora una volta, ci sarà un nuovo equivoco che lo allontanerà da Brooke…E infatti la Logan, una volta arrivata da Brooke, troverà in camera da letto Shauna…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 7 settembre 2021, pronti per scoprire le ultime news da Los Angeles? Ecco cosa sta per accadere…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 settembre 2021

Katie, dalla porta socchiusa dello studio di Bill, ascolta la conversazione dell’uomo con Quinn e così capisce che lui ha detto a Brooke di amarla. A quel punto, Katie chiede a Bill una spiegazione che però lui non riesce a fornirle. Quello che ha sentito è vero, Bill si è reso conto, anche spinto da Quinn che ama ancora Brooke. E ha confessato tutto alla Logan che però ha respinto la sua corte, dicendogli di essere innamorata di Ridge. Ma se Katie ha sentito tutto, in questa storia ci sono altre due persone che sanno solo alcuni passaggi. Ridge pensa di aver sentito dire alla Logan che ama Bill e Brooke a sua volta ha trovato Shauna in camera da letto. Katie, raccontando a sua sorella come stanno le cose, o forse a Ridge, potrebbe rimettere a posto tutto, lo farà? Brooke ha trovato Shauna sul letto di Ridge e ora pretende spiegazioni; in realtà sarà lei alla fine a dover spiegare per quale motivo ha detto a Bill che lo amerà per sempre.

Il tira e molla tra Ridge e Brooke continua ancora e non è dato sapere come andrà a finire. I due faranno pace oppure no? Lotteranno insieme per questo matrimonio? Non ci resta che scoprirlo seguendo le prossime puntate di Beautiful che ci aspettano come sempre alle 13,40 su Canale 5.