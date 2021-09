Una vita anticipazioni: è guerra tra Genoveva e Felipe, come andrà a finire?

Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nella prossima puntata di Una vita? Le nostre anticipazioni ci rivelano proprio quello che accadrà nella prossima puntata della soap spagnola. In onda domani, 7 settembre 2021, la prima parte dell’episodio 1243 di Acacias 38. Come avrete visto, Maite ha deciso di mandare delle lettere a Camino che è stata felicissima di ricevere notizie della donna. Camino, troppo entusiasta per le missive, non si è resa però conto di aver lasciato le lettere in giro e a quanto pare, Ildefonso sta per scoprire tutto e potrebbe non reagire molto bene. Nel frattempo Felipe spiega a Liberto quello che sta succedendo con Genoveva e gli racconta delle lettere firmate da Marcia che a suo dire, sarebbero state fatte recapitare proprio dalla moglie…Ma non solo, Genoveva ha denunciato Felipe che adesso dovrà rispondere di altre accuse. Ha abbandonato il tetto coniugale…E adesso scopriamo le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 7 settembre 2021

I Dominguez sono elettrizzati per la notizia della gravidanza di Cinta e organizzano un rinfresco per festeggiare. Felicia fa pressioni a Ildefonso affinché anche lui e Camino la rendano nonna e il giovane si irrigidisce. Servante, per aggirare le regole del concorso delle pensioni, decide di affidare il ruolo della finta figlia ad Alodia, che accetta con entusiasmo. Per l’ennesima volta Felipe e Genoveva litigano, l’avvocato è persino tentato di farle del male ma alla fine se ne va da casa di quella che è ormai di fatto è la sua ex moglie ma non sulla carta. Genoveva, intanto, continua a screditarlo pubblicamente e, dopo averlo denunciato per abbandono del tetto coniugale per distruggerne la reputazione professionale, seguita a tentare di destabilizzarlo psicologicamente; l’avvocato, però, riceve finalmente notizie positive dal commissario Mendez: Genoveva sarà processata a breve per l’omicidio di Marcia.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 7 settembre 2021, come sempre puntualissimi alle 14,10. Anche questa settimana la soap andrà in onda al sabato e poi alla domenica. Vi terremo aggiornati con tutte le novità!