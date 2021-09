Beautiful anticipazioni: Ridge e Brooke ci riprovano, Shauna resta a guardare?

Brooke resta senza parole quando trova insieme, in camera da letto, Shauna e Ridge. La Logan era pronta a voltare pagina insieme a Ridge che a sua volta le aveva promesso di far firmare a Shauna i documenti per annullare il matrimonio…Ma è successo qualcosa che Brooke non sa…Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 8 settembre 2021. Nella puntata di domani, vedremo come Brooke reagirà di fronte a questo ennesimo affronto. La donna non sa che Ridge ha sentito parte della conversazione che c’è stata tra lui e Bill e pensa che sua moglie, o meglio la sua ex moglie, sia innamorata del padre di Wyatt. Una fiera dell’equivoco, quella che si sta consumando. Ma nel frattempo, a qualche chilometro di distanza, succede anche altro. Katie infatti ascolta per caso la conversazione tra Bill e Quinn e scopre che la Fuller sta ricevendo le confidenze di suo marito. Sente Bill dire che ama Brooke e che non può far finta che non sia così…A quel punto, Katie chiede a Bill una spiegazione che però lui non riesce a fornirle. E adesso che cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli con le ultime news da Los Angeles, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 settembre 2021

Brooke ha trovato Shauna sul letto di Ridge e ora pretende spiegazioni; in realtà sarà lei alla fine a dover spiegare per quale motivo ha detto a Bill che lo amerà per sempre. La Logan prova quindi a recuperare dopo quello che è successo, adesso è di nuovo lei dalla parte del torto…

Ridge è molto ferito dalle parole che Brooke ha rivolto a Bill, ma per la donna la loro storia non può finire e lo invita a lottare insieme a lei. In questo modo Brooke cerca di recuperare il suo rapporto con Ridge. Continua quindi il tira e molla. E a causa di tutta questa storia, Ridge non sta badando a quello che succede a sua figlia. Steffy infatti sta sempre peggio ma nessuno se ne rende conto e le sue condizioni di salute peggiorano di giorno in giorno. Che ne sarà di lei?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre domani, alle 13,40 su Canale 5 e a seguire una nuova puntata di Una vita, come sempre imperdibile.