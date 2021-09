Una vita anticipazioni: inizia il processo, Genoveva sarà condannata?

Sembrano esserci dei problemi per Camino che ha nascosto a suo marito le lettere arrivate da Maite. E il giovane Ildefonso, per quanto comprensivo, non gradisce affatto di essere preso in giro. Ma la ragazza non è la sola ad avere degli ostacoli da superare. Brutte notizie per Genoveva che ha iniziato la sua personale guerra contro Felipe: è infatti arrivato il momento di sedersi al tavolo degli imputati perchè sta per iniziare il processo per l’omicidio di Marcia. Che cosa succederà adesso ? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 8 settembre 2021. Nel prossimo appuntamento con la soap spagnola su Canale 5, seguiremo la seconda parte dell’episodio 1243 di Acacias 38. Felipe finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Mendez è convinto che le prove raccolte contro Genoveva possano bastare per incriminarla. Ma sarà davvero così? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, ecco per voi le ultime news da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 settembre 2021

Camino torna a lavorare al ristorante e sua madre si rende subito conto che le cose tra lei e Ildefonso non stanno andando bene. La donna pretende che sua figlia si comporti bene con il ragazzo e le ricorda gli obblighi di una moglie. Camino vorrebbe passare del tempo con Anabel, la sua unica amica ma dopo che Felicia ha detto alla figlia di Marcos di stare lontana dalla ragazza, lei esegue i suoi ordini per paura di commettere degli errori! Ma l’affetto che lega le due ragazze è troppo forte e così iniziano a chiacchierare lo stesso su una panchina a pochi passi da Acacias 38. Quando Felicia le vede, si arrabbia molto. Nel palazzo è arrivato il momento di festeggiare: Bellita e Josè hanno organizzato una festa per annunciare a tutti che Cinta ed Emilio aspettano un bambino. I vicini sono molto felici e portano regali per i futuri nonni. Mendez va da Felipe per dirgli che è arrivato il momento tanto atteso: inizia il processo.