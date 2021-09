Beautiful anticipazioni: Katie travolta dall’uragano, lascerà Bill?

Tutti pronti per scoprire se alla fine Ridge e Brooke faranno pace? Ve ne parliamo nelle anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 9 settembre 2021 della soap di Canale 5. Cosa succederà in questo nuovo episodio che ci aspetta puntuale domani alle 13,40? Brooke e Ridge capiranno che dietro ai loro problemi di coppia c’è la perfida mano di Quinn, disposta a tutto pur di vendicarsi e far si che i due si separino per sempre? Mentre si procede su questa story line, c’è da comprendere anche quella che sarà adesso la reazione di Katie, che ha scoperto che suo marito, le sta accanto ma che in realtà ama un’altra donna. In fondo forse Katie lo ha sempre saputo ma le tante rassicurazioni di Spencer le avevano fatto credere che l’amasse davvero…La Logan è davvero provata per quello che è successo. Lei ha sempre amato Bill e per l’ennesima volta gli apre il suo cuore. Spencer non può che essere addolorato per quello che è successo. Ma non può farci nulla perchè quello che prova per Brooke non può essere nascosto.

E adesso scopriamo quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 9 settembre 2021 su Canale 5. Ecco le nostre anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 settembre 2021

Ridge è molto ferito dalle parole che Brooke ha rivolto a Bill, ma per la donna la loro storia non può finire e lo invita a lottare insieme a lei. In questo modo Brooke cerca di recuperare il suo rapporto con Ridge.

Shauna, con il supporto datole da Quinn, aspetta di sapere come evolve il colloquio tra Brooke e Ridge; quando le due donne si incontrano, Shauna chiarisce a Brooke che ora è lei la consorte di Ridge: lui la ama, e al contrario della Logan, lei non lo tradirà mai. Katie adesso deve prendere una decisione, lascerà Bill una volta per tutte?