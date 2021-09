Una vita anticipazioni: Genoveva usa Laura, qual è il segreto della domestica?

Che cosa succederà nel corso del processo contro Genoveva, la donna se la caverà anche questa volta o alla fine sarà accusata per l’omicidio di Marcia e andrà in galera? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 10 settembre 2021. Pronti per scoprire che cosa accadrà? Come avrete visto la donna non ha creduto al pentimento di Felipe e non ha nessuna intenzione di farsi aiutare dal marito per la difesa nel processo. La donna che è in combutta con Velasco non ha nessuna intenzione di cedere al fascino del suo ex, ormai non prova più nulla per lui, vuole soltanto vendicarsi per quello che le ha fatto.

Non ci resta adesso che scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5. Venerdì vedremo la seconda parte dell’episodio 1244 di Acacias 38, ecco le ultime news per voi dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 settembre 2021

Il processo per l’omicidio di Marcia è alle porte e Laura non si trova. La sua testimonianza è fondamentale per inchiodare Genoveva. Felipe si mostra remissivo con sua moglie, le chiede scusa e si offre di assumere lui la sua difesa. Genoveva però non ci casca; poco dopo telefona a Laura e scopriamo che le due donne sono d’accordo. Jacques cerca di restare da solo con Casilda per scoprire dove si trova la sua spilla. Felipe intanto parla con le domestiche per cercare di capire che fine possa aver fatto Laura. Ildefonso vorrebbe credere a Camino ma si rende conto che sua moglie gli sta raccontando delle bugie. Felicia intanto insiste affinchè anche sua figlia provi ad avere un figlio, visto che Cinta è già rimasta incinta e presto avrà un bambino. Genoveva racconta a Velasco quello che è successo con Felipe e gli dice che suo marito si è persino proposto di aiutarla ma che lei ovviamente, non ha creduto alle sue buone intenzioni. Bellita e Josè non vedono l’ora di diventare nonni e iniziano a a fare grandi acquisti per il piccolo che sta per arrivare anche se ancora non sanno se sarà un maschietto o una femminuccia.